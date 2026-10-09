Держава розблокувала фінансування частини проєктів Плану стійкості Києва

Київ отримав від держави фінансування на захист енергетики

Уряд розблокував платежі за окремими проєктами Плану стійкості Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зокрема йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій та безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства.

"Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року", – йдеться у повідомленні.

Через замороження платежів проєкти довелося зупинити на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.

В КМДА нагадують, що на 2026 рік у Плані стійкості закладено будівництво 1600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Зазначається, що це десятки об'єктів.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

У вересні повідомлялося, що на тлі бюджетної кризи через проблеми з отриманням міжнародного фінансування уряд відклав на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року.

Зокрема туди ввійшли видатки на підготовку енергетики до зими.