Обсяги відключень світла зросли до трьох черг: що буде з графіками

Відключення в низці областей тепер сягатимуть трьох черг одночасно

Через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", – кажуть у відомстві.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень, тобто при трьох чергах відключень світла у споживачів може не бути до 12 годин на добу.

У середу повідомлялося, що відключення становитимуть лише 0,5-1,5 черги.

Під час аварійних відключень електроенергії цей обсяг може збільшуватися. Тоді графіки не діють, а світло відключають відповідно до потреб енергосистеми, а не відповідно до черг.

В міністерстві рекомендують у години пікового навантаження (17:00-22:00) не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень.

Нагадаємо:

Вранці у четвер за вказівкою НЕК "Укренерго" у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Через зниження напруги в електромережі з'явилися проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.