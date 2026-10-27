Про російські атаки: під час масованої російської атаки на Київ 27 жовтня зазнав пошкоджень один з офісів компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Про ШІ: Anthropic, розробник ШІ-помічника Claude, попередила інвесторів про ризик втрати контролю над власними моделями: у майбутньому вони можуть чинити опір вимкненню, приховувати інформацію та вдаватися до поведінки, що нагадує шантаж.

Китайський індекс STAR50, який охоплює лідерів ШІ, впав на 40% менш ніж за чотири місяці, а компанії в його складі втратили близько 480 млрд доларів ринкової вартості.

Про банки: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.

Про Київ: через те, що Південний міст у Києві тимчасово перекрили після російської атаки, водії мають поки рухатися альтернативними маршрутами, при чому для легкових авто та для вантажівок вони різні.

Уряд разом з Укрзалізницею запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з вечора вівторка, також Київ тимчасовий автобусний маршрут.

У Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо встановлення обмежень на зростання ціни у Києві під час тривог та інших форс-мажорних обставин.

Про курс: у понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок та становитиме 45,20 грн.

Про пенсії: кількість колишніх кадрових військових та працівників силових відомств, яким не виповнилося 60 років і які отримують пенсії, становить 129 тисяч осіб. При цьому їх не мобілізовують до війська.

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