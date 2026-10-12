Нобелівську премію з економіки отримали два американці: що вони винайшли

Американські вчені Роберт Холл і Майкл Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки за 2026 рік "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації".

Про це йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

Обидва лауреати розробили нові макроекономічні моделі, які покращують можливості щодо впровадження ефективної політики стабілізації економіки.

На основі цих моделей своєчасно вжиті заходи фіскальної та монетарної політики можуть пом'якшити економічні підйоми та спади в економічних циклах.

Майже століття тому економіст Джон Мейнард Кейнс висунув свої теорії про те, як держава може стабілізувати циклічність економіки.

Під час рецесій економіку стимулюють шляхом зниження процентних ставок та збільшення бюджетного дефіциту, тоді як для уповільнення бурхливого економічного зростання слід вживати протилежних заходів.

Однак під час нафтових криз 1970-х років здавалося, що кейнсіанські моделі, які визначають, коли і як слід вживати заходів, більше не працюють.

Вони не зменшували безробіття, а навпаки, призводили до неконтрольованої інфляції. Багато хто вважав, що політика стабілізації принесла більше шкоди, ніж користі, і що її слід відмовитися.

Цьогорічні лауерати премії, Холл та Вудфорд, виявили, як можна перебудувати економічні моделі з метою пожвавлення політики стабілізації.

Замість того щоб базувати моделі на статистичних зв'язках між макроекономічними змінними, такими як інфляція, виробництво та споживання, вони вирішили побудувати їх на мікроекономічній основі.

Це передбачає розуміння того, як сукупність окремих домогосподарств та підприємств впливає на економіку через свої дії.

Ключовим елементом цих моделей є те, що домогосподарства та підприємства, ухвалюючи рішення щодо заощаджень або цін на продукцію, орієнтуються на майбутнє.

Коли уряди та центральні банки оприлюднюють свої плани щодо економічної політики, вони можуть впливати на це бачення майбутнього та спрямовувати економіку в потрібному напрямку.

Нагадаємо:

У 2025 році лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Джоел Мокір, Філіпп Агьон та Пітер Говіт за пояснення інноваційного економічного зростання.