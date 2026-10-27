Уряд підписав меморандум із сервісами таксі про встановлення "стелі ціни" у Києві

Уряд та служби таксі домовились про обмеження цін у Києві

Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо встановлення обмежень на зростання ціни у Києві під час тривог та інших форс-мажорних обставин.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Меморандум з операторами ринку таксі передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо — з точки А в точку Б становить 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн — то максимум 525 грн.

"Пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі", – йдеться у повідомленні.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.

"Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку. Уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

У Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.