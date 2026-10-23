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Офіційний курс долара в понеділок оновить історичний максимум

Семен Рубан — 23 жовтня, 16:20
Офіційний курс долара в понеділок оновить історичний максимум
Курс долара оновить історичний максимум 26 жовтня
Getty Images

У понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок та становитиме 45,20 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зросте на 14 копійок і становитиме 50,58 грн.

Офіційні курси на четвер 22 жовтня встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США – 45,20 грн (45,05 грн станом на 23 жовтня);
  • 1 євро – 50,58 грн (50,44 грн станом на 23 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 14 жовтня – 45,08 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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