У Китаї вже луснула ШІ-бульбашка – Reuters

Китайський індекс STAR50, який охоплює лідерів ШІ, впав на 40% менш ніж за чотири місяці, а компанії в його складі втратили близько 480 млрд доларів ринкової вартості.

Про це написало Reuters.

Агентство описує падіння як крах бульбашки навколо штучного інтелекту. За оцінкою Goldman Sachs, на пов'язані із ШІ акції припадає 42% капіталізації китайського ринку та 57% обороту торгів материковими A-акціями й гонконзькими H-акціями.

Акції виробника роботів Unitree подешевшали вдвічі після початку торгів у серпні, хоча під час розміщення попит приватних інвесторів перевищував пропозицію приблизно у 8 тисяч разів.

Виробники чипів MetaX і Moore Threads також втратили близько половини вартості з липня.

Втім, єдиного очевидного поштовху до розпродажу немає, трейдери називають завищені оцінки, податкові платежі та загрозу обмежень на використання китайського обладнання в іноземних датацентрах.

Читайте також: Загрались. Технологічні компанії світу створили бульбашку ШІ?