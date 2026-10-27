Київ виділить мільярд гривень на водні переправи через Дніпро

У Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, на Раді оборони столиці розглянули питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, "з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює".

Обговорили реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них.

"З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", – зазначив міський голова.

Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде на цей проєкт мільярд гривень, повідомив Кличко.

Також міський голова зазначив, що фахівці профільних установ міста "напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро".

Нагадаємо:

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.

Вночі 22 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого у Печерському районі пошкоджена станція швидкої допомоги, а на Південному мосту – інфраструктура метро, через що частково обмежили рух транспорту.