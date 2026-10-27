Рада підтримала продовження 50% податку на прибуток банків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 265 депутатів.

Крім збереження ставки 50%, документ передбачає заборону банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років. Враховувати такі збитки знову дозволять із 1 січня 2028 року.

Законопроєкт ще має пройти друге читання.

Читайте також: "Ми як терпіли". Держава змусить банки сплатити ще 50 млрд грн до бюджету

Нагадаємо:

Національний банк України вважає, що продовження дії податку на прибуток банків у розмірі 50% ставить під загрозу здатність банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни.