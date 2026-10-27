Російська атака пошкодила офіс ДТЕК у Києві

Під час масованої російської атаки на Київ 27 жовтня зазнав пошкоджень один з офісів компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Про це повідомили в ДТЕК.

Фахівці працюють на місці, ліквідовують наслідки обстрілів та оцінюють масштаби пошкоджень.

ДТЕК

Про постраждалих компанія не повідомила.

ДТЕК

Нагадаємо:

В ніч на 27 жовтня Російська Федерація атакувала Україну 16-ма балістичними ракетами.

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.