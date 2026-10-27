Київ додає більше автобусів та рейсів електрички через удар по Південному мосту

Київ запускає більше транспорту через атаку на Південний міст

Уряд разом з Укрзалізницею запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з вечора вівторка, також Київ тимчасовий автобусний маршрут.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зараз зелена лінія метро працює від станції "Сирець" до "Видубичів". Далі до "Червоного хутора" поїзди не курсують, станції працюють як укриття.

Щоб розвантажити червону лінію, Київ також збільшив кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст.

Корецький також доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Він запевняє, що уряд надає Києву необхідне сприяння у відновленні.

"Звертаюся до місцевої влади: стежте за навантаженням і за потреби додавайте дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички.

Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють", – підсумовує прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.