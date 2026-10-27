Закритий Південний міст у Києві: для водіїв визначили альтернативні шляхи

Через те, що Південний міст у Києві тимчасово перекрили після російської атаки, водії мають поки рухатися альтернативними маршрутами, при чому для легкових авто та для вантажівок вони різні.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У зв'язку з перекриттям Південного мосту рух транспорту тимчасово здійснюється за об'їзними маршрутами", – написав він у Телеграм.

Вантажний транспорт із Бориспільської траси спрямовують на вулицю Старобориспільську, далі – вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Легковий транспорт має здійснювати об'їзд проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Поки Південний міст перекрито, фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух поїздів між станціями метро "Осокорки" – "Червоний хутір" теж призупинено.

Рішення про відновлення руху буде ухвалено після отримання результатів обстеження.

За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, наразі розглядають можливість повного або часткового відкриття мосту.

"Наразі ще зарано говорити про терміни відновлення, оскільки експерти на місцях оцінюють стан полотна для безпеки руху автотранспортних засобів, яку будуть рухатися мостом. Також оцінюють пошкодження метрополітену", – зазначила речниця КМВА.

"Наразі немає висновків, очікуємо їх найближчим часом", – додала вона.Рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинений.

На "Зеленій" лінії поїзди рухаються між станціями "Сирець" – "Видубичі", інформує Київський метрополітен.

Нагадаємо:

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху трнаспорту.

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував кілька фото, на яких видно наслідки ракетного ураження Південного мосту у Києві.