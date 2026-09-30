Через проблем зі світлом у Києві впав тиск води на обох берегах
Після російської атаки та просідання напруги у Києві знизився тиск у водопровідній мережі в окремих районах правого та лівого берегів.
Про це повідомив "Київводоканал".
Через знеструмлення частини об'єктів системи водопостачання виникли перебої з подачею води, що призвело до падіння тиску в мережі.
Фахівці "Київводоканалу" разом з енергетиками відновлюють електроживлення та нормальний режим роботи системи водопостачання.
Терміни повного відновлення тиску підприємство наразі не називає.
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Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
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