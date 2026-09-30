Через проблем зі світлом у Києві впав тиск води на обох берегах

Після російської атаки та просідання напруги у Києві знизився тиск у водопровідній мережі в окремих районах правого та лівого берегів.

Про це повідомив "Київводоканал".

Через знеструмлення частини об'єктів системи водопостачання виникли перебої з подачею води, що призвело до падіння тиску в мережі.

Фахівці "Київводоканалу" разом з енергетиками відновлюють електроживлення та нормальний режим роботи системи водопостачання.

Терміни повного відновлення тиску підприємство наразі не називає.

Нагадаємо:

Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.

Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.

ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.