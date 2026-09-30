З'явились графіки відключень для Київської області на 30 вересня
ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.
Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.
Споживачі черги 3.2 перебуватимуть без світла з 18:00 до 20:30 — дві з половиною години. Для черги 5.2 відключення заплановані з 20:30 до опівночі — три з половиною години.
Для решти десяти черг оприлюднений графік відключень не передбачає.
У ДТЕК зазначили, що графіки застосували за командою "Укренерго". У разі змін компанія інформуватиме споживачів у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо:
Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Потім стало відомо, що серед інших об'єктів енергетики, від російського обстрілу постраждала Трипільска ТЕС.
Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.
Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.