Перерахунок комуналки: із січневих платіжок українців виключили 36,4 мільйона гривень

За січень проведено перерахунки комунальних послуг в містах, де вони не надавалися – до платіжок не включили 36,4 мільйона гривень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Зустрілася з Головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг", – написала вона у Телеграм.

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки.

"Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами", – зазначила вона.

Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн. З них теплопостачання — 16,6 млн грн, гаряча вода — 9,9 млн грн, водопостачання — 3,9 млн грн, водовідведення — 5,7 млн грн, поводження з відходами — 257,6 тис. грн

Свириденко повідомила, що у Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі.

"Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення — люди мають платити лише за фактично отримані послуги.

Раніше повідомлялося, що заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у четвертому кварталі 2025 року збільшилася на 12,5% порівняно з попереднім кварталом – до 113,4 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що КП "Київтеплоенерго" у платіжках за січень 2026 року не нараховувало плату за централізоване опалення для населення за період його відсутності через масовані обстріли РФ.

Парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт, який скасовує плату за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і подальша експлуатація неможлива.