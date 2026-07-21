По всій країні зростають тарифи на воду

З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення.

Про це ЕП розповів Євген Калінін, керівник компанії Veolia Україна (надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод).

"У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Наприклад, у Чернівцях кубометр води подорожчав із 27,9 гривні до 63,2 гривень, тобто більш ніж удвічі – на 126%. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів, і саме липень, схоже, стане місяцем хвилі їхнього масового перегляду. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня", – зазначив Калінін.

За його словами в наступних містах нові тарифи вже затверджені або перебувають на стадії погодження з місцевою владою.

Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і "Київводоканал". В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте з нинішніх 16,16 грн до 50,69 грн, а водовідведення – з 14,22 грн до 38,21 грн. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть збільшитись із 30,38 грн до 88,9 грн.

У "Київводоканалі" ЕП зазначили, що подання впродовж тижня ще мають погодити в КМДА. В столичній владі вже поспішили повідомити, що "місто не погодило такий тариф".

"Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ще у 2024 році", – йдеться у повідомленні.

Довідка ЕП. Чому водоканали почали масово переглядати тарифи на свої послуги в останній місяць?

Річ у тім, що донедавна вартість водопостачання і водовідведення встановлювалась НКРЕКП, і тариф з початку великої війни не переглядався з політичних міркувань – влада не наважувалась піднімати ціну на воду, хоча водоканали ще з 2022 року просили це зробити з економічних мотивів.

В лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення, погоджує не НКРЕКП, а органі місцевого самоврядування. Власне це і відбувається.