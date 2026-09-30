Екстрені відключення: у двох районах Києва зупинився електротранспорт

Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

У контактній мережі немає напруги, рух електротранспорту в Шевченківському та Голосіївському районах столиці тимчасово призупинено.

Тимчасово призупинено рух трамваїв №№ 1, 3 та тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22к ,23, 26, 27, 30, 35, 41.

Рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 організовано до Подільського депо.

У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів і слідкувати за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

Нагадаємо:

У Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Тривалість дії екстрених відключень та причину їх застосування у ДТЕК не уточнили.

В частині України запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок численних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Вночі 30 вересня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Згодом прем'єр Корецький окремо повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Потім стало відомо, що серед інших об'єктів енергетики, від російського обстрілу постраждала Трипільска ТЕС.