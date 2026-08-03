В Україні за пів року з'явилось понад 108 тисяч боргів за комуналку

За шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги, 65% з них досі відкриті та несплачені.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Загалом на початок липня в реєстрі є 829,7 тисячі боргів за комуналку. Майже 62% з них завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті та несплачені борги перебувають у Реєстрі вже понад 9 років.

"Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі", – пояснюються в Опендатабот.

Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині – 22 171, або 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина, де відкрили 19 636 проваджень (18%). На третьому місці – Миколаївщина із 12 841 провадженням (12%).

Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році. Ще 18% – борги за водопостачання. Далі – житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46–60 років – 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36–45 років (24%).

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Нагадаємо:

З 1 серпня НКРЕКП підвищила тариф на послуги з передачі електричної енергії для бізнесу (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на 25% – до 928,45 грн за 1 МВт-год. до ПДВ.