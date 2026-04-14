Президент підписав закон щодо звільнення власників зруйнованого житла від комуналки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Метою документа є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації, на період його відновлення.

Закон врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг при пошкодженні або знищенні будівлі внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

Передбачається скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням.

Власники пошкодженого чи знищеного житла звільняються від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання.

Також визначається порядок обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії.

Водночас законом врегульовується питання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Ухвалення та реалізація ініціативи забезпечить право громадян на звільнення від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, що частково призвело до неможливості його подальшої експлуатації.

Нагадаємо:

Верховна Рада 25 березня ухвалила закон №13155, згідно з яким мешканці пошкодженого житла звільняються від сплати комунальних послуг на період відновлення.