Тігіпко купив "Ідея Банк" майже за $37 мільйонів

Польський Getin Holding SA 23 квітня з третьої спроби продав 100% акцій "Ідея Банку", 27-го за обсягом активів в Україні.

Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця, передає "Інтерфакс-Україна".

Покупцем виступила кіпрська компанія Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка на виконання умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року.

"Відповідно до договору емітент отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн. Крім того емітент отримав винагороду в еквіваленті євро в розмірі $194,339 тис. за ексклюзивним договором, укладеним емітентом з Покупцем 22 квітня 2025 року", – зазначив Getin.

Він додав, що ще отримав винагороду за передачу прав на кошти, накопичені на депозиті в "Ідея Банк", що відповідає 30,24 млн грн в євро, тобто 633,79 тис євро на підставі договору доручення, укладеного між продавцем, покупцем та банком 23 квітня 2025 року.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".

Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня 2024 року.

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що пакет документів акціонера групи ТАС Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі "Ідея Банку" надійшов до НБУ, який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами.

Польський суд 14 лютого призначив управителя для акцій бізнесмена Лукаша Чарнецького в фінансовому холдингу Getin Holding, що володіє 100% українського "Ідея Банку".

Національний банк України (НБУ) 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку.