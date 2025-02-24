Польський суд передав акції контролера українського Ідея Банку під зовнішнє управління

Польський суд 14 лютого призначив управителя для акцій бізнесмена Лукаша Чарнецького в фінансовому холдингу Getin Holding, що володіє 100% українського Ідея Банку.

Про це повідомляє Puls Biznesu, пише LIGA.net.

Управитель може здійснювати права щодо 20,5 млн акцій (10,79%) Getin Holding, які безпосередньо належать бізнесмену, та 64,8 млн акцій (34,17%), які опосередковано контролюються ним через нідерландську інвестиційну компанію LC Corp.

Клопотання про призначення управителя надійшло від Марціна Кубічека, арбітражного керуючого майном збанкрутілого Idea Bank (Польща), який стверджує, що це рішення наближає його до отримання реальних коштів для задоволення вимог кредиторів банку. Значну їх частину становлять власники облігацій GetBack (польська компанія з управління боргами, яка збанкрутувала у 2018 році через фінансові махінації), які купували цінні папери через Idea Bank.

Ринкова вартість пакета акцій Getin Holding становить 57 млн злотих (близько $14 мільйонів).

Найціннішим активом холдингу є Ідея Банк Україна, який незабаром може перейти у власність до Сергія Тігіпка. Триває процес його продажу, а до кінця лютого встановлено термін для виконання однієї з попередніх умов, необхідних для завершення вже підписаної угоди про продаж.

Від Лешека Чарнецького та LC Corp через суд також вимагають спільної виплати майже 1 млрд злотих (близько $250 мільйонів) на користь збанкрутілого банку. Ця вимога пов'язана з втратою вартості акцій VB Leasing (колишня лізингова компанія групи) та незаконним отриманням понад 100 млн злотих (приблизно $25 мільйонів) дивідендів.

Ця справа є частиною більшого скандалу в польському фінансовому секторі, пов'язаного з крахом кількох фінансових установ, підконтрольних Лешеку Чарнецькому, одному з найвідоміших польських бізнесменів.

Нагадаємо:

У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецький опинився під слідством польських правоохоронців, а сам банк через боргові проблеми передали одному з найбільших банків країни – Pekao S.A. Втім, як пояснювали у Getin Holding, український Ідея Банк був відокремлений від польського Idea Bank, тому розслідування не вплинуло на його діяльність в Україні.

У вересні 2022 року Комісія з фінансового нагляду Польщі (KNF) оштрафувала Чарнецького та його компанію LC Corp B.V. на 22,4 млн злотих (понад 160 млн грн) за те, що вони не виконали своїх зобов'язань щодо підтримки ліквідності іншого польського банку Getin Noble.

Спершу проблеми Чарнецького в Польщі ніяк не впливали на роботу Ідея Банк (Україна). Протягом 2020-2021 року польські акціонери намагалися продати Ідея Банк, але угода двічі зірвалась, а після початку війни ці плани довелося відкласти.

Проте у 2023 році НБУ визнав репутацію Чарнецького небездоганною та встановив йому термін для усунення порушень банківського законодавства – один рік з моменту ухвалення рішення. Після того, як йому не вдалося виправити репутацію, НБУ зобов'язав акціонера продати банк.

У жовтні 2024 року Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".