НБУ погодив продаж "Ідея Банку" Тігіпку

Національний банк України (НБУ) 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку.

Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця – польського Getin Holding SA у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції Ідея Банк Україна, визначена у договорі", – зазначив Getin Holding.

Раніше, 14 та 27 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".

Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня 2024 року.

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що пакет документів акціонера групи ТАС Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі "Ідея Банку" надійшов до НБУ, який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами.

Польський суд 14 лютого призначив управителя для акцій бізнесмена Лукаша Чарнецького в фінансовому холдингу Getin Holding, що володіє 100% українського "Ідея Банку".