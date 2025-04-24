Тигипко купил "Идея Банк" почти за $37 миллионов

Польский Getin Holding SA 23 апреля с третьей попытки продал 100% акций "Идея Банка", 27-го по объему активов в Украине.

Об этом говорится в биржевом сообщении продавца, передает "Интерфакс-Украина".

Покупателем выступила кипрская компания Alkemi Limited владельца группы "ТАС" Сергея Тигипко во исполнение условного договора купли-продажи от 18 октября 2024 года.

"Согласно договору эмитент получил цену за акции, которая составляла эквивалент $36,5 млн. Кроме того эмитент получил вознаграждение в эквиваленте евро в размере $194,339 тыс. по эксклюзивному договору, заключенному эмитентом с Покупателем 22 апреля 2025 года", - отметил Getin.

Он добавил, что еще получил вознаграждение за передачу прав на средства, накопленные на депозите в "Идея Банк", что соответствует 30,24 млн грн в евро, то есть 633,79 тыс евро на основании договора поручения, заключенного между продавцом, покупателем и банком 23 апреля 2025 года.

Напомним:

В октябре 2024 года Getin Holding и группа "ТАС" Сергея Тигипко подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина".

Антимонопольный комитет Украины предоставил Тигипко разрешение на сделку 12 декабря 2024 года.

В конце января 2025 года стало известно, что пакет документов акционера группы ТАС Сергея Тигипко о согласовании покупки "Идея Банка" поступил в НБУ, который обрабатывает их согласно установленным законодательством процедурам.

Польский суд 14 февраля назначил управляющего для акций бизнесмена Лукаша Чарнецкого в финансовом холдинге Getin Holding, владеющем 100% украинского "Идея Банка".

Национальный банк Украины (НБУ) 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы "ТАС" Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка.