Курс валют на 6 листопада: долар та євро подешевшали

6 листопада готівкові курси долара та євро у банках знизились вслід за офіційним курсом Нацбанку.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,34 – 46,00 грн (на 5 листопада: 45,42 – 46,06 грн);

Євро: 50,81 – 51,63 грн (на 5 листопада: 51,01 – 51,81 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,39 - 45,99 грн;

Ощадбанк – 45,35 - 45,99 грн;

Укрсиббанк – 45,30 - 45,99 грн;

ПУМБ – 45,40 - 46,00 грн;

Райффайзен – 45,30 - 45,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 50,70 – 51,70 грн;

Ощадбанк – 50,75 – 51,70 грн;

Укрсиббанк – 50,75 - 51,75 грн;

ПУМБ – 51,0 - 51,70 грн;

Райффайзен – 50,70 - 51,30 грн;

Нагадаємо:

У п'ятницю, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшився на 9 копійок та становить 45,44 грн.