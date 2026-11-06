Курс валют на 6 листопада: долар та євро подешевшали
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6 листопада готівкові курси долара та євро у банках знизились вслід за офіційним курсом Нацбанку.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,34 – 46,00 грн (на 5 листопада: 45,42 – 46,06 грн);
Євро: 50,81 – 51,63 грн (на 5 листопада: 51,01 – 51,81 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,39 - 45,99 грн;
- Ощадбанк – 45,35 - 45,99 грн;
- Укрсиббанк – 45,30 - 45,99 грн;
- ПУМБ – 45,40 - 46,00 грн;
- Райффайзен – 45,30 - 45,95 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 50,70 – 51,70 грн;
- Ощадбанк – 50,75 – 51,70 грн;
- Укрсиббанк – 50,75 - 51,75 грн;
- ПУМБ – 51,0 - 51,70 грн;
- Райффайзен – 50,70 - 51,30 грн;
Нагадаємо:
У п'ятницю, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшився на 9 копійок та становить 45,44 грн.
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