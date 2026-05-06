Тігіпко займатиметься макроекономікою в ОП – NV

Бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, якого нещодавно призначили на посаду радника керівника Офісу президента Кирила Буданова, займатиметься питаннями макроекономіки.

Про це повідомляє NV із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, колишній віцепрем'єр та власник фінансово-промислової групи ТАС на Банковій буде експертом з макроекономічної політики та братиме участь у розробці відповідної стратегії держави.

Пʼятого травня повідомили, що Сергій Тігіпко став позаштатним радником Кирила Буданова.

Тігіпко був віце-премʼєр-міністром соціальної політики в уряді Миколи Азарова у 2010-2012 роках. Також обіймав посаду заступника виборчого штабу Партії регіонів на виборах до Верховної Ради 2012 року.

З 2002 до 2004 року він обіймав посаду голови Національного банку.

Очолював партію "Сильна Україна" та брав участь у президентських виборах 2010 та 2014 роках.

Був членом Партії регіонів та голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.