Компанія Тігіпка почала будувати новий завод у Чернівецькій області

У селі Коболчин Чернівецької області розпочинається реалізація масштабного проєкту - будівництво заводу з виробництва концентрованих соків "Інтерджус Буковина".

Про це повідомив голова Чернівецької облради Олексій Бойко.

Завод будуватиметься у рамках індустріального парку площею майже 12 гектарів у Сокирянській громаді.

До складу інфраструктури увійдуть складські приміщення, очисні й сушильні споруди, адміністративні будівлі, а також під’їзні дороги. Координацією усіх етапів займається ініціативна кампанія "Фруктова індустрія".

Як повідомив Бойко, нове підприємство зможе переробляти до 1,5 тисячі тонн фруктової сировини щодоби. Основна продукція — концентрований яблучний сік, а також соки з місцевих ягід: малини, вишні, черешні, слив тощо.

Сировину для виробництва планують закуповувати переважно у фермерських господарств Чернівецької області та сусідніх регіонів.

Окрім основної продукції, завод вироблятиме біогаз, отриманий у процесі переробки фруктів. Його планують використовувати для обігріву місцевих будівель.

Запуск виробництва заплановано до кінця 2025 року. Наразі тривають підготовчі роботи.

Очікується, що проєкт створить близько 150 робочих місць.

Згідно з даними Youcontrol, бенефіціаром "Інтерджус Буковина" є Сергій Тігіпко. Він такоє є бенефіціаром ТОВ "Фруктова індустрія" разом з Аллою Зіневич.

Нагадаємо:

Засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко у кінці 2024 року повідомив про нові напрями бізнесу групи: купівлю насіннєвого заводу та елеватора, будівництво заводів з переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу.