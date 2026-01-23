Тігіпко купує у Веревського елеватор на Черкащині

Антимонопольний комітет дозволив компанії KINTAS LIMITED, засновнику "ТАС Агро", придбати "Кононівський елеватор", що належить "Кернел Капітал".

Про це пише "АПК-Інформ".

АМКУ надав дозвіл компанії KINTAS LIMITED, яка є засновником і кінцевим бенефіціаром "ТАС Агро", на набуття контролю над активами ТОВ "Кононівський елеватор" ("Кернел Капітал"). Відповідно до рішення АМКУ від 22 січня, ідеться про придбання єдиного майнового комплексу.

"АПК-Інформ" зазначає, що Кононівський елеватор – сучасний елеваторний комплекс потужністю 60 тис. тонн одночасного зберігання, який розташований у селі Будище в Черкаському районі Черкаської област. Засновник – компанія "Кернел Капітал" – входить до Kernel Holding S. A..

У "ТАС Агро" заявили, що купівля елеватора дасть змогу значно покращити ефективність елеваторного бізнесу компанії та оптимізувати неефективні потужності.

"Цей актив повністю забезпечить зберігання власного зерна Центрального кластеру та дасть змогу ефективно розвивати трейд у Київській та Черкаській областях. Надалі ТАС Агро планує замінити свої елеваторні потужності на новіші або маршрутні", – зазначив СЕО "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у селі Коболчин Чернівецької області розпочинається реалізація масштабного проєкту - будівництво заводу з виробництва концентрованих соків "Інтерджус Буковина". Бенефіціаром "Інтерджус Буковина" є Сергій Тігіпко.

Засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко у кінці 2024 року повідомив про нові напрями бізнесу групи: купівлю насіннєвого заводу та елеватора, будівництво заводів з переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу.

Антимонопольний комітет 8 січня дозволив кіпрській Kapenata Limited, яка пов'язана з агрохолдингом "Енселко Агро" Андрія Веревського, придбати 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон" ексміністра економіки України Айвараса Абромавічуса та шведа Ларса Пітера Хоканссона.

Минулого року повідомлялося, що агрохолдинг "Кернел" Веревського подавав заявку до АМКУ на купівлю агрохолдингу ІМК. Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявляв, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел" – ІМК побачив інші можливості для інвестицій.