НБУ опрацьовує документи Тігіпка на купівлю Ідея Банку
Пакет документів акціонера групи ТАС Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі "Ідея Банку" надійшов до Національного банку України, який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами.
Про це повідомив регулятор у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".
"Національний банк України отримав від Сергія Тігіпка відповідний пакет документів щодо погодження набуття істотної участі, який наразі опрацьовується у межах ліцензійних процедур відповідно до законодавства та НПА НБУ", - йдеться у повідомленні.
У жовтні 2024 року Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".
Згодом Антимонопольний комітет України надав дозвіл акціонеру групи "ТАС" Сергію Тігіпку на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій "Ідея Банк".