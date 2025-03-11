Європейські акції знижуються четвертий день поспіль: причини

Європейські фондові ринки продовжують падіння четверту сесію поспіль. Основна причина – глобальний розпродаж активів через побоювання щодо слабкої економіки США.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Stoxx Europe 600 втратив 0,1% на відкритті торгів у Лондоні. Найбільше знизилися акції туристичних компаній після того, як американський авіаперевізник Delta Air Lines попередив про зниження прибутків.

Водночас німецький DAX додав 0,2% на тлі оптимізму щодо бюджетної угоди. Співголова партії Зелених Франциска Брантнер заявила, що переговори тривають, і сторони сподіваються домовитися до кінця тижня. Вона зазначила, що угода має вирішальне значення для фінансування оборонних витрат.

Європейські ринки почали рік із впевненого зростання, але зараз занепокоєння щодо уповільнення економіки США послаблює оптимізм інвесторів. Stoxx 600 уже втратив 3% від рекордного рівня на початку місяця, хоча це менше за 9% падіння американського S&P 500.

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