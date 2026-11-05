Ринок США накрив обвал: Nasdaq-100 ризикує втратити понад $2 трильйони

На фондовому ринку США 5 листопада розпочався масштабний розпродаж акцій, через який компанії з індексу Nasdaq-100 ризикують втратити понад $2,2 трлн капіталізації за день.

Про це пише Reuters.

Nasdaq-100 знизився приблизно на 5,4%. Оцінка втрат у $2,2 трлн стосується компаній цього індексу за умови збереження падіння до закриття торгів.

За наведеними Reuters даними станом на 18:00 за Києвом, Nasdaq Composite знизився на 4,95%, S&P 500 – на 3,2%, а Dow Jones – на 2,15%.

Найбільше під тиском опинилися компанії, пов'язані зі штучним інтелектом. За даними Associated Press, під час торгів акції Nvidia втрачали 8,3%, AMD – 15,9%, а постачальника хмарних обчислень CoreWeave – 14,9%.

Інвестори побоюються, що перемога демократів на виборах до Конгресу та на губернаторських виборах посилить контроль за будівництвом датацентрів. Затримки нових проєктів можуть загальмувати розширення ШІ-інфраструктури, на якому ґрунтувалися очікування зростання багатьох компаній.

Нагадаємо:

4 листопада стало відомо, про зростання акцій технологічних гігантів після перемоги демократів.

Тоді інвестори сподівалися, що уповільнення будівництва датацентрів допоможе великим компаніям стримати витрати, а їхня сукупна капіталізація за збереження зростання могла збільшитися більш ніж на $750 млрд.