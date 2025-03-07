Європейські акції б'ють рекорди: найбільший приплив капіталу за 10 років

Інвестори масово вкладають гроші в європейські акції, спричинивши найбільший приплив капіталу за останні 10 років.

Про це пише Bloomberg.

За чотири тижні до 5 березня регіональні фонди залучили майже 12 млрд дол, що стало рекордним показником з серпня 2015 року.

Головними причинами такого інтересу стали очікування значного зростання витрат на оборону та інфраструктуру.

Європейські лідери, зокрема майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, заявили про намір вкласти сотні мільярдів євро в ці сфери на тлі зниження підтримки України з боку США.

Експерти зазначають, що обіцянка європейського переозброєння 'за будь-яку ціну' означає фіскальний надлишок у єврозоні, тоді як скорочення федеральних витрат у США натякає на епоху жорсткої бюджетної економії.

З початку року загальноєвропейський індекс Stoxx 600 зріс на 8,5%, що стало найкращим стартом року з 2015-го. Водночас американський S&P 500 знизився на 2,4%, а Nasdaq 100 опинився на межі технічної корекції.

Нагадаємо:

Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.

Європейські акції зросли, а курс валюти блоку укріпився, оскільки вибори в Німеччині виправдали очікування ринку.