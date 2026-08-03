Нафтогігант Shell продав усю свою "зелену" енергетику в Європі: хто покупець

Shell продала всю свою відновлювальну енергетику в Європі

Британсько-нідерландська енергетична компанія Shell уклала з французькою TotalEnergies угоду про продаж всього свого наземного бізнесу у сфері відновлюваної енергетики в Європі.

Про це йдеться в пресрелізах Shell та TotalEnergies.

Загальна потужність портфеля – 4 ГВт. 500 МВт з них становлять сонячні та вітрові електростанції переважно в Італії та Нідерландах, які вже функціонують або ще будуються.

Ще 3,5 ГВт – проєкти для подальшого розвитку в Італії, Великій Британії та Іспанії. Угоду планують завершити до кінця 2026 року.

Після поглинання активів Shell портфель відновлюваних джерел TotalEnergies досягне майже 10 ГВт потужності, що вже працює або будується, а також 27 ГВт у стадії розробки.

Натомість Shell переходить до більш прибуткових напрямів – нафти, газу та трейдингу енергоносіями через активне зростання цін на них.

Одночасно з угодою із Shell TotalEnergies оголосила про продаж 50-відсоткової частки свого портфеля сонячних і вітрових активів потужністю 1,2 ГВт у Німеччині, Іспанії, Франції та Польщі.

Покупцем стала глобальна інвестиційна фірма KKR, а сума угоди становить 1,8 млрд євро.

Нагадаємо:

Чистий прибуток Shell у другому кварталі 2026 року зріс у понад два рази порівняно з 2025 роком і становив 9,84 млрд доларів.