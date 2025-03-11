Европейские акции снижаются четвертый день подряд: причины

Европейские фондовые рынки продолжают падение четвертую сессию подряд. Основная причина - глобальная распродажа активов из-за опасений относительно слабой экономики США.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1% на открытии торгов в Лондоне. Больше всего снизились акции туристических компаний после того, как американский авиаперевозчик Delta Air Lines предупредил о снижении прибыли.

В то же время немецкий DAX прибавил 0,2% на фоне оптимизма относительно бюджетного соглашения. Сопредседатель партии Зеленых Франциска Брантнер заявила, что переговоры продолжаются, и стороны надеются договориться до конца недели. Она отметила, что соглашение имеет решающее значение для финансирования оборонных расходов.

Европейские рынки начали год с уверенного роста, но сейчас беспокойство относительно замедления экономики США ослабляет оптимизм инвесторов. Stoxx 600 уже потерял 3% от рекордного уровня в начале месяца, хотя это меньше 9% падения американского S&P 500.

Напомним:

Инвесторы массово вкладывают деньги в европейские акции, вызвав наибольший приток капитала за последние 10 лет.

Европейские акции оборонного сектора резко выросли после заявлений политических лидеров региона об увеличении оборонных возможностей ЕС и поддержке Украины.

Европейские акции выросли, а курс валюты блока укрепился, поскольку выборы в Германии оправдали ожидания рынка.