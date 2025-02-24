Європейські акції ростуть на тлі результатів виборів в Німеччині: валюта блоку укріплюється

Європейські акції зросли, а курс валюти блоку укріпився, оскільки вибори в Німеччині виправдали очікування ринку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на німецькій біржі DAX підскочили на 1,2%, в той час, як євро зросло на 0,44% до $1,0507 і, схоже, готова протестувати свій січневий максимум на рівні $1,0535.

Окрім цього індекс найбільш успішних компаній ЄС EUROSTOXX 50 додав 0,66%.

Акції оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall та Renk зросли від 1% до 2,8% після очікуваної перемоги консерваторів на національних виборах у Німеччині.

Новий лідер консерваторів Німеччини Фрідріх Мерц все ще має сформувати коаліційний уряд, і поки що не зрозуміло, чи буде до нього входити один або два партнери.

Невизначеність з'являється в той час, коли лідери ЄС збираються на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити додаткову підтримку України та способи оплати європейських оборонних потреб.

На товарних ринках золото торгувалось на рівні 2937 доларів за унцію, зростаючи вісім тижнів поспіль.

Нагадаємо:

Європейський фондовий ринок почав тиждень 17 лютого із зростання до рекордних рівнів.

Акції деяких великих європейських автовиробників різко впали на тлі невизначеності щодо можливих нових тарифів після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.