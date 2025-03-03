Акції оборонного сектору Європи злетіли: причини

Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Stoxx Europe 600, який включає найбільші компанії Європи додав 0,1%, а акції оборонних компаній різко пішли вгору.

Найбільше зросли цінні папери Rheinmetall (+8,9%), Saab (+11%) і Dassault Aviation (+15%). Індекс оборонних акцій від Goldman Sachs піднявся на 16% – до нового історичного максимуму, а з початку року він зріс уже на 63%.

Стратег JPMorgan Asset Management Венсан Жювенс вважає, що військові витрати Європи й надалі зростатимуть. За його словами, навіть якщо війна в Україні завершиться у 2025 році, політична напруга у світі не зникне.

"Є широкий консенсус, що Європі потрібно взяти свою безпеку у власні руки. А це означає подальше збільшення військових витрат", – зазначив Жювенс.

Після виборів у США інвестори диверсифікували свої інвестиції, зменшивши вкладення в дорогі американські акції та збільшивши інвестиції в Європу.

Ріст акції в Європі до 2025 року збільшив ринкову вартість континенту приблизно на 100 мільярдів доларів цього року, значно випередивши фондовий ринок США.

Нагадаємо:

Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Європейські фондові ринки зростають швидше за американські з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім. Інвестори сподіваються, що регіон зможе уникнути масштабної торгівельної війни.