Акції оборонного сектору Європи злетіли: причини
Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.
Про це пише Bloomberg.
Індекс Stoxx Europe 600, який включає найбільші компанії Європи додав 0,1%, а акції оборонних компаній різко пішли вгору.
Найбільше зросли цінні папери Rheinmetall (+8,9%), Saab (+11%) і Dassault Aviation (+15%). Індекс оборонних акцій від Goldman Sachs піднявся на 16% – до нового історичного максимуму, а з початку року він зріс уже на 63%.
Стратег JPMorgan Asset Management Венсан Жювенс вважає, що військові витрати Європи й надалі зростатимуть. За його словами, навіть якщо війна в Україні завершиться у 2025 році, політична напруга у світі не зникне.
"Є широкий консенсус, що Європі потрібно взяти свою безпеку у власні руки. А це означає подальше збільшення військових витрат", – зазначив Жювенс.
Після виборів у США інвестори диверсифікували свої інвестиції, зменшивши вкладення в дорогі американські акції та збільшивши інвестиції в Європу.
Ріст акції в Європі до 2025 року збільшив ринкову вартість континенту приблизно на 100 мільярдів доларів цього року, значно випередивши фондовий ринок США.
Нагадаємо:
Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Європейські фондові ринки зростають швидше за американські з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім. Інвестори сподіваються, що регіон зможе уникнути масштабної торгівельної війни.