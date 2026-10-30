Сумніви в окупності ШІ обвалили акції техногігантів США

На фондовому ринку США 30 жовтня продовжився розпродаж технологічних акцій через слабкі прогнози компаній та побоювання, що величезні інвестиції у ШІ не принесуть очікуваних прибутків.

Про це повідомляють Reuters, Associated Press та Bloomberg.

Станом на 18:40 за Києвом Nasdaq Composite знижився на 2,62%, S&P 500 – на 1,58%, Dow Jones – на 0,71%. Акції Intel втратили 29,5%, Nvidia – 4,17%, Amazon – 1,49%, свідчать котирування Yahoo Finance.

За оцінкою Reuters, падіння Intel могло зменшити капіталізацію компанії більш ніж на 137 млрд доларів за день.

Читайте також: Загрались. Технологічні компанії світу створили бульбашку ШІ?

Акції Amazon опустилися після слабшого за очікування прибутку. Її вільний грошовий потік за попередні 12 місяців становив мінус 42,4 млрд доларів на тлі масштабних інвестицій у ШІ.

Розпродаж поширився й на інших виробників чипів та серверів. Напередодні акції Alphabet, материнської компанії Google, обвалилися більш ніж на 12% – це був найгірший день в історії компанії.

За оцінкою Bloomberg, падіння може ускладнити подальше залучення капіталу технологічними компаніями та погіршити перспективи масштабного виходу Anthropic на біржу. Інвестори, які купили акції Intel, Alphabet та Meta під час недавніх розміщень, опинилися в мінусі, причому в Intel паперові збитки сягали 33%.

Нагадаємо:

27 жовтня стало відомо про падіння китайського індексу STAR50 на 40% менш ніж за чотири місяці. Компанії в його складі втратили близько 480 млрд доларів ринкової вартості.