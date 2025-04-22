В "Дії" можна буде замінити техпаспорт

Невдовзі на порталі "Дія" з’явиться нова послуга заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Втратили документ? Пошкодили? Змінили персональні дані? Хочете змінити номери? Зовсім скоро все це можна буде зробити без поїздок до сервісного центру МВС — просто в кілька кліків у застосунку", – йдеться в повідомленні.

Наразі команда "Дії" закликає тестувати нову послугу в бета-режимі.

Як податися на бета-тест:

Перейдіть за посиланням на портал "Дія" — https://diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta;

Заповніть коротку форму — укажіть ваші ім’я та контактні дані.

Хто може стати тестувальником:

вам 18 або більше років;

маєте РНОКПП (податковий номер) у "Дії";

у застосунку є біометричний документ: паспорт або посвідка;

ви власник авто, і свідоцтво про реєстрацію вже в "Дії".

Нагадаємо:

Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.

Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу подати через "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.

В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.

В додатку "Дія" в межах програми "єВідновлення" з'явився розділ "Виплата на будівництво".