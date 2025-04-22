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В "Дії" можно будет заменить техпаспорт

Алена Кириченко — 22 апреля, 10:40
В Дії можно будет заменить техпаспорт
Getty Images

Вскоре на портале "Дія" появится новая услуга замены свидетельства о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

"Потеряли документ? Повредили? Изменили персональные данные? Хотите изменить номера? Совсем скоро все это можно будет сделать без поездок в сервисный центр МВД - просто в несколько кликов в приложении", - говорится в сообщении.

Сейчас команда "Дії" призывает тестировать новую услугу в бета-режиме.

Как податься на бета-тест:

  • Перейдите по ссылке на портал "Дія" - https://diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta;
  • Заполните короткую форму - укажите ваши имя и контактные данные.

Кто может стать тестировщиком:

  • вам 18 или более лет;
  • имеете РНУКПН (налоговый номер) в "Дії";
  • в приложении есть биометрический документ: паспорт или удостоверение;
  • вы владелец авто, и свидетельство о регистрации уже в "Дії".

Напомним:

Через "Дію" можно подать заявление в Реестр убытков о возмещении за душевную боль и страдания из-за исчезновения близкого члена семьи.

Украинцы, пострадавшие из-за российской агрессии начиная с 24 февраля 2022 года, получили возможность подать через "Дію" еще шесть категорий заявлений о возмещении в международный Реестр убытков.

В приложение "Дія" добавили выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества - о факте разрушения жилья или поданную заявку на еВідновлення.

В приложении "Дія" в рамках программы "еВідновлення" появился раздел "Выплата на строительство".

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В "Дії" можно будет заменить техпаспорт
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