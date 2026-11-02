Китайська BYD подвоїла експорт електрокарів
Експорт автомобілів найбільшого автовиробника Китаю BYD зріс на 11% та компенсував падіння попиту на внутрішньому ринку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Обсяг продажів легкових автомобілів BYD у жовтні зріс на 11%: експорт подвоївся, тоді як поставки на внутрішньому ринку скоротилися.
Компанія Chery Automobile, найбільший експортер країни, повідомила про збільшення продажів на 5%, причому обсяг експорту зріс на 60%.
Акції акції BYD та Chery 2 листопада на торгах у Гонконзі зросли, оскільки стабільно високий попит на китайські автомобілі за кордоном допоміг послабити побоювання щодо тривалого спаду на внутрішньому ринку.
Водночас зростання експорту не надто вразило інвесторів: минулого тижня компанія BYD оприлюднила фінансові результати, згідно з якими прибуток і виручка виявилися нижчими за прогнози аналітиків.
Компанія Geely Automobile Holdings також продемонструвала більш ніж двократне зростання продажів за кордоном, що дозволило їй досягти загального збільшення поставок на 1%.
Щомісячні продажі Xiaomi та Xpeng перевищили 50 тисяч одиниць, а компанія Zhejiang Leapmotor Technology постачала понад 100 тисяч автомобілів четвертий місяць поспіль.
Водночас у виробника автомобілів бренду Aito, продажі впали на 50%, а обсяг поставок Li Auto за місяць скоротився на 9%.
Нагадаємо:
У травні повідомлялося, що BYD веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених автозаводів у ЄС.