Китайська BYD подвоїла експорт електрокарів

Експорт автомобілів найбільшого автовиробника Китаю BYD зріс на 11% та компенсував падіння попиту на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяг продажів легкових автомобілів BYD у жовтні зріс на 11%: експорт подвоївся, тоді як поставки на внутрішньому ринку скоротилися.

Компанія Chery Automobile, найбільший експортер країни, повідомила про збільшення продажів на 5%, причому обсяг експорту зріс на 60%.

Акції акції BYD та Chery 2 листопада на торгах у Гонконзі зросли, оскільки стабільно високий попит на китайські автомобілі за кордоном допоміг послабити побоювання щодо тривалого спаду на внутрішньому ринку.

Водночас зростання експорту не надто вразило інвесторів: минулого тижня компанія BYD оприлюднила фінансові результати, згідно з якими прибуток і виручка виявилися нижчими за прогнози аналітиків.

Компанія Geely Automobile Holdings також продемонструвала більш ніж двократне зростання продажів за кордоном, що дозволило їй досягти загального збільшення поставок на 1%.

Щомісячні продажі Xiaomi та Xpeng перевищили 50 тисяч одиниць, а компанія Zhejiang Leapmotor Technology постачала понад 100 тисяч автомобілів четвертий місяць поспіль.

Водночас у виробника автомобілів бренду Aito, продажі впали на 50%, а обсяг поставок Li Auto за місяць скоротився на 9%.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що BYD веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених автозаводів у ЄС.