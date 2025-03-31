В "Дії" з'явився новий розділ: для кого він призначений
В додатку "Дія" в межах програми "єВідновлення" з'явився розділ "Виплата на будівництво".
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Якщо ваш дім було знищено через бойові дії, будуйте новий на власній землі — за державною компенсацією в межах програми "єВідновлення", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що послуга доступна тим, хто втратив свій приватний будинок внаслідок бойових дій і має земельну ділянку, де можна звести новий. Будувати можна на своїй землі на підконтрольній території, де вже немає активних бойових дій.
Щоб отримати виплату:
1. Подайте заяву про компенсацію через Дію або в ЦНАПі. Після розгляду вам буде призначено суму компенсації, яка відобразиться в Дії.
2. Зареєструйте повідомлення про початок будівельних робіт на порталі Дія або в ЦНАПі.
3. Після отримання компенсації скасуйте право власності на знищене майно.
4. Подайте заяву про виплату коштів у застосунку Дія: Сервіси → єВідновлення → Виплата на будівництво.
Потрібно оновити банківські реквізити та обрати об’єкт, на якому відбувається будівництво, згідно з раніше поданим повідомленням про початок будівельних робіт.
Виплата надходить двома частинами по 50%. Першу частину потрібно витратити на 90%, і підтвердити це в "Дії". Її потрібно використати протягом 18 місяців, а обидві — за 36 місяців від моменту отримання першої. Інакше виплата повернеться державі.
Нагадаємо:
Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.
Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу податичерез "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.
В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.