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ЄС відхилив допомогу Польщі для виробника вантажівок MAN

Володимир Тунік-Фриз — 5 жовтня, 19:45
ЄС відхилив допомогу Польщі для виробника вантажівок MAN

Європейська комісія заявила в понеділок, що допомога в розмірі 26 млн євро, затверджена урядом Польщі для виробника вантажівок MAN Trucks з метою розширення заводу в Неполоміце, не відповідає правилам ЄС щодо державної допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Польща не змогла довести, що ця допомога мала вирішальне значення для компанії MAN Trucks, яка належить німецькій Traton SE, у прийнятті рішення про розміщення інвестицій у Польщі, зазначила Комісія, додавши, що сума допомоги не була "пропорційною".

"Отже, Польща не може надати цю допомогу", — йдеться у заяві Комісії.

Нагадаємо:

Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС навіть після набуття членства.

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ЄС відхилив допомогу Польщі для виробника вантажівок MAN
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