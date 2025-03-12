Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків щодо зниклих безвісти близьких

Реєстр збитків розпочав збір заяв про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Якщо ваш близький родич зник безвісти після початку повномасштабного вторгнення — подайте заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нова послуга дає можливість через портал "Дія" подати до міжнародного Реєстру збитків заяву в категорії А 2.2 "Зникнення безвісти близького члена сім’ї" внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, що надалі дасть змогу отримати компенсації за спричинені душевний біль і страждання.

Реєстр збитків приймає заяви від:

Батьків зниклої безвісти особи (біологічних, юридично визнаних усиновлювачів або вітчима чи мачухи);

Іншого з подружжя зниклої безвісти особи (у законному шлюбі) або цивільного партнера;

Дитини зниклої безвісти особи (біологічної, юридично визнаної усиновленої дитини або падчерки / пасинка (дитини подружжя чи цивільного партнера));

Іншого члена сім’ї, який не належить до близьких членів сім’ї, але мав близькі стосунки зі зниклим / зниклою безвісти та елементи залежності, які відрізняються від звичайної спорідненості та може надати докази про це.

Щоб подати заяву потрібно заповнити форму заяви А 2.2 "Зникнення безвісти близького члена сім’ї" на порталі "Дія" та додати номер витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Ваша заява буде надіслана до міжнародного Реєстру збитків для подальшого розгляду та отримання компенсацій.

Нагадаємо:

10 березня у "Дії" з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.