В "Дії" можна отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло
В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Як отримати документ у застосунку "Дія":
1. У розділі "Сервіси" виберіть "єВідновлення".
2. Натисніть "Витяги з реєстру" → Почати.
3. Виберіть потрібний тип витягу та натисніть "Замовити витяг".
Готовий витяг зберігає свою актуальність протягом 24 годин.
Заначається, що витяг потрібен для:
- отримання пільг на комунальні послуги;
- оформлення страхових та соціальних виплат;
- припинення права власності на знищене житло;
- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
- надання в суд.
Нагадаємо:
Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.
Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу податичерез "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.