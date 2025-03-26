В "Дії" можна отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло

В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Як отримати документ у застосунку "Дія":

1. У розділі "Сервіси" виберіть "єВідновлення".

2. Натисніть "Витяги з реєстру" → Почати.

3. Виберіть потрібний тип витягу та натисніть "Замовити витяг".

Готовий витяг зберігає свою актуальність протягом 24 годин.

Заначається, що витяг потрібен для:

- отримання пільг на комунальні послуги;

- оформлення страхових та соціальних виплат;

- припинення права власності на знищене житло;

- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

- надання в суд.

Нагадаємо:

Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.

Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу податичерез "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.