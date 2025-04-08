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350 мільярдів доларів за скасування мит: Трамп про угоду з ЄС

Олексій Артемчук — 8 квітня, 15:57
350 мільярдів доларів за скасування мит: Трамп про угоду з ЄС
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

Про це пише Politico.

У своїй заяві Трамп відкинув пропозицію ЄС про "нульові" мита на автомобілі та промислові товари з США.

"У нас дефіцит у відносинах з Європейським Союзом становить 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне", — зазначив Трамп.

Він додав, що ЄС може швидко зменшити цей дефіцит, якщо почне купувати американську енергію. "Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії", — сказав президент США.

Ця вимога з'явилася після того, як Трамп запровадив мита на імпорт з ЄС, що спричинило значні втрати на фінансових ринках.

Трамп також зазначив, що готовий укласти справедливу угоду з ЄС, яка буде вигідною для США. "Америка понад усе", — підкреслив він.

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Нагадаємо:

Нове 25% мито на імпорт пива до США може залишити без роботи до 100 000 працівників пивоварної галузі в Європі та призвести до закриття заводів.

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.

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350 мільярдів доларів за скасування мит: Трамп про угоду з ЄС
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