Мита США можуть позбавити Європу 100 тисяч робочих місць – пивовари

Нове 25% мито на імпорт пива до США може залишити без роботи до 100 000 працівників пивоварної галузі в Європі та призвести до закриття заводів.

Про це пише Financial Times з посиланням на торгівельну групу Brewers of Europe, до складу якої входять такі гіганти, як Heineken, AB InBev, Molson Coors, Carlsberg та інші.

"Ми закликаємо комісію використати всі дипломатичні канали і шляхом переговорів або у відповідь знайти спосіб деескалації цього мита, в якому ми стали побічною жертвою", – заявила генеральний секретар Brewers of Europe Джулія Леферман.

Мито, оголошене адміністрацією Дональда Трампа, стало для галузі несподіванкою. Воно вище за загальну 20% ставку, що стосується імпорту товарів з ЄС. Зміни набирають чинності вже цієї п’ятниці.

Поки не ясно, чи нове мито охоплює усе пиво, чи лише продукцію в алюмінієвих банках. "Ми намагаємося зрозуміти, чому пиво було віднесено до похідних продуктів алюмінію. Не може бути, щоб нас поставили в один ряд з кабелями та проводами", – додала Леферман.

Brewers of Europe повідомила, що у 2024 році експорт пива з ЄС до США становив 870 млн євро. З двох мільйонів робочих місць у галузі під загрозою – 100 тисяч.

Найбільше постраждають американські імпортери європейського та мексиканського пива, зокрема Constellation Brands, яка виробляє Corona і Modelo. За оцінками Citi, більшість алюмінію для бляшанок постачалася з Мексики, Канади та Китаю, тож вплив на ринок алюмінію буде незначним.

Читайте також: Трамп оголосив "торгову війну" проти всіх. Як реагує світ?

Нагадаємо:

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.