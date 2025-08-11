Російський ринок акцій злетів на очікуваннях зустрічі Путіна і Трампа

Російський ринок акцій пережив найпотужніше з лютого зростання після повідомлень про те, що Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть саміт на Алясці.

Про це пише The Moscow Times.

З минулого четверга індекс Мосбіржі, який включає близько чотирьох десятків найбільших російських компаній, зріс на 8,3%, додавши 465 млрд рублів до сукупної капіталізації. Під час торгів у п’ятницю він піднімався до 2996,4 пункту, оновивши максимум з початку квітня.

Найшвидше зростають акції компаній, що найбільше постраждали від обмежень: "ВСМПО-Авісма" у понеділок додала 10%, "Северсталь" — 4,4%, "Аерофлот" — 3,3%.

За тиждень папери "Газпрому" злетіли на 16%, "Новатеку" — на 18%, "Совкомфлоту" — майже на 9%, наголошує керівник відділу інвестиційного консалтингу "Алор Брокер" Олексій Антонов. "Усі чекають прориву у відносинах Росії та США, а також початку врегулювання української проблеми", — підкреслює він.

Ринок охопила справжня ейфорія, але до середини тижня настрої можуть різко змінитися, вважає директор зі стратегії ІК "Фінам" Ярослав Кабаков: "Якщо саміт на Алясці не принесе конкретних результатів або ЄС та Україна публічно розкритикують підсумки зустрічі, ринок може піти вниз. Особливо вразливими будуть папери, що зросли виключно на очікуваннях".

Навіть якщо переговори Росія — США завершаться позитивно, знадобляться місяці, щоб, наприклад, "Газпром" і "Новатек" відновили експорт газу у колишніх обсягах та без значних цінових знижок, зауважує Антонов.

