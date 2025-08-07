Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Російські акції злетіли після анонсу переговорів Путіна й Трампа

Олексій Артемчук — 7 серпня, 13:04
Російські акції злетіли після анонсу переговорів Путіна й Трампа
Getty Images

Російський фондовий ринок демонструє рекордне зростання після офіційного підтвердження РФ майбутньої зустрічі лідера Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Moscow Times.

Індекс Мосбіржі виріс на 4,6%, досягнувши 2894,36 пункту — максимуму за останні два місяці. Це найпотужніше ралі з 13 лютого, коли Путін і Трамп провели телефонну розмову.

Акції великих компаній стрімко зростають:

  • "Новатэк" +5,3%
  • "Газпром" +3,5%
  • "Совкомфлот" +2,7%
  • "Роснефть" +1,2%

Банківський сектор зростає повільніше через побоювання з приводу збільшення частки проблемних кредитів. Сбербанк піднявся на 1%, ВТБ — на 0,9%.

Позитивна динаміка також зачепила валютний ринок: рубль укріпився, юань здешевшав на 0,7% (до 11,02 рубля), долар втратив 0,8% (до 79,33 рубля), євро — 0,7% (до 92,81 рубля).

Нагадаємо:

Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Росія акції

акції

Російські акції злетіли після анонсу переговорів Путіна й Трампа
Акції Apple зростають на новинах про інвестиції в США
Світові ринки пішли вгору через "пом’якшені" мита Трампа

Останні новини