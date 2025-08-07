Російські акції злетіли після анонсу переговорів Путіна й Трампа
Російський фондовий ринок демонструє рекордне зростання після офіційного підтвердження РФ майбутньої зустрічі лідера Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише The Moscow Times.
Індекс Мосбіржі виріс на 4,6%, досягнувши 2894,36 пункту — максимуму за останні два місяці. Це найпотужніше ралі з 13 лютого, коли Путін і Трамп провели телефонну розмову.
Акції великих компаній стрімко зростають:
- "Новатэк" +5,3%
- "Газпром" +3,5%
- "Совкомфлот" +2,7%
- "Роснефть" +1,2%
Банківський сектор зростає повільніше через побоювання з приводу збільшення частки проблемних кредитів. Сбербанк піднявся на 1%, ВТБ — на 0,9%.
Позитивна динаміка також зачепила валютний ринок: рубль укріпився, юань здешевшав на 0,7% (до 11,02 рубля), долар втратив 0,8% (до 79,33 рубля), євро — 0,7% (до 92,81 рубля).
Нагадаємо:
Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.