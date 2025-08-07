Прокремлівські економісти спрогнозували неминучу рецесію економіки РФ у 2026 році

Економіку Російської федерації вже у 2026 році чекає повноцінна рецесія.

Про це випливає з аналітичної записки, опублікованої близьким до Кремля Центром макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), пише The Moscow Times.

У записці під назвою "Що показують випереджаючі індикатори системних фінансових і макроекономічних ризиків?" на основі доступної в липні статистики оцінюється ймовірність досягнення показником ЗВІ (зведеного випереджаючого індикатора, який відображає вхід російської економіки в рецесію) критичних значень.

Значення ЗВІ в травні становило 0,1 проти 0,07 у квітні при критичному рівні в 0,18, відзначають економісти.

Вони також прогнозують, що подальше зростання ЗВІ та"пробиття критичного рівня неминучі".

ЦМАКП виділяє наступні фактори, що сприяють зростанню показника ЗВІ, який "просигналізує" до кінця поточного року: "стиснення сальдо" рахунку поточних операцій російського платіжного балансу, збільшення ймовірності сценарію з банківською кризою у РФ, збереження високого рівня ставок російського грошового ринку та інші.

У записці стверджується, що перехід до падіння ВВП не зупинить навіть подальше зниження ключової ставки Центробанку РФ (це "не зупинить процеси, що вже почалися"), який зменшив її вже двічі цього року (наприкінці липня — з 20% до 18%).

Значення ЗБІ досягне критичного рівня вже в жовтні при збереженні ЦБ рівня ключової ставки на нижньому порозі прогнозу на 2025 рік, і це стане сигналом про рецесію з 2026 року, кажуть аналітики.

Нагадаємо:

Центробанк Росії попереджає, що економіка країни може зупинити зростання вже до кінця 2025 року.