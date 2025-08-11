Российский рынок акций взлетел на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Российский рынок акций пережил самый мощный с февраля рост после сообщений о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске.

Об этом пишет The Moscow Times.

С прошлого четверга индекс Мосбиржи, который включает около четырех десятков крупнейших российских компаний, вырос на 8,3%, добавив 465 млрд рублей к совокупной капитализации. Во время торгов в пятницу он поднимался до 2996,4 пункта, обновив максимум с начала апреля.

Быстрее всего растут акции компаний, наиболее пострадавших от ограничений: "ВСМПО-Ависма" в понедельник прибавила 10%, "Северсталь" - 4,4%, "Аэрофлот" - 3,3%.

За неделю бумаги "Газпрома" взлетели на 16%, "Новатэка" - на 18%, "Совкомфлота" - почти на 9%, отмечает руководитель отдела инвестиционного консалтинга "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы", - подчеркивает он.

Рынок охватила настоящая эйфория, но к середине недели настроения могут резко измениться, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков: "Если саммит на Аляске не принесет конкретных результатов или ЕС и Украина публично раскритикуют итоги встречи, рынок может пойти вниз. Особенно уязвимыми будут бумаги, выросшие исключительно на ожиданиях".

Даже если переговоры Россия - США завершатся положительно, понадобятся месяцы, чтобы, например, "Газпром" и "Новатэк" возобновили экспорт газа в прежних объемах и без значительных ценовых скидок, отмечает Антонов.

Напомним:

Российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост после официального подтверждения РФ предстоящей встречи лидера Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Экономику Российской федерации уже в 2026 году ждет полноценная рецессия.

После заявлений Дональда Трампа о возможном усилении санкций против РФ московский фондовый рынок резко пошел вниз.