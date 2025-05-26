Трамп обвалив ринок РФ: мінус 100 мільярдів рублів за кілька годин

Після заяв Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти РФ московський фондовий ринок різко пішов вниз.

Про це пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що лише за кілька годин торгів індекс Мосбіржі втратив 1,51%, а капіталізація скоротилася на 100 млрд руб (1,1 млрд дол).

Найбільше постраждали акції "Газпрому", які впали на 3,5%. Папери Сбера та ВТБ втратили 1,5% і 2,4% відповідно. Тиск посилився після інформації про підготовку ЄС до відключення ще 20 російських банків від SWIFT.

Серед лідерів падіння також "Совкомфлот" (-2,6%), "Северсталь" (-2%), "Аерофлот" і "Магніт" (-2,2%). Акції "Роснефті" знизилися на 1,4%.

Аналітик ПСБ Євген Локтюхов пояснює ситуацію "погіршенням геополітичного фону та затягуванням переговорів щодо України".

На думку аналітика "Алор Брокер" Олексія Антонова, головні причини падіння – у самій російській економіці: "Більшість великих компаній зафіксували зниження фінпоказників, а деякі стали збитковими. Другий квартал обіцяє бути ще гіршим для ринку загалом".

Крім того, курс рубля залишається міцним, що б'є по виручці експортерів, які становлять понад 50% індексу. Директор зі стратегії "Фінаму" Ярослав Кабаков зазначає: "Це спричиняє переоцінку компаній у металургії, нафті, добривах і сільгосппродукції".

Нагадаємо:

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Володимир Путін "абсолютно збожеволів", коментуючи останні повітряні атаки по Україні.

Незадовго до цього, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Володимира Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії.

Після цього Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко охарактеризував Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах у середу на новинах про те, що переговори щодо перемир'я в Україні скасували.